劉亦菲拍廣告片側拍照流出。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

劉亦菲過去在自己微博分享美照。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

被封為「神仙姐姐」的劉亦菲有著精緻五官和空靈氣質，前年更脫穎而出獲選為迪士尼真人版《花木蘭》女主角。最近網上流出劉亦菲在街頭拍攝宣傳照的影音，可見她在未PS照中依舊有如女神下凡，舉手投足都充滿仙氣，但有人發現截圖中的劉亦菲小腿腿圍和過去釋出的宣傳照不太相同，然也有網友緩頰，稱應是角度問題。

有著仙女外貌的劉亦菲常在微博分享近況，上月底她還自毀形象，PO出一張自己坐車中睡著、嘴巴開開的照片，說：「笑死了，不知道有沒有流口水」。上月她所主演的《花木蘭》真人版電影釋出首波預告，評價兩極，尤其是片中還原木蘭出嫁的妝容，更引發外界質疑「妝醜到連劉亦菲的顏值都頂不住」。

據《搜狐娛樂》報導，近日品牌釋出一支劉亦菲拍宣傳照的側拍影音，可見她換了兩套造型，不論是花裙子或帥氣黑西裝，劉亦菲都輕鬆駕馭，但有人指她在照片中的腿型跟正式釋出的照片差異有點大，虧她實際小腿似乎有點粗，其他網友留言說：「劉亦菲走過瘦的人設嗎？劉亦菲腿一直不是乾瘦的」、「截這些角度我也會」、「我覺得挺好的啊，一定要細腿才是主流嗎」、「臉好看就行啦」。

(中時電子報)