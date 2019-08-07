為鼓勵地方新創產業投入觀光業務，觀光局修法，將乙種旅行社資本額調降至150萬。不過觀光局表示，在修法預告期中，收到業界意見希望再調低資本額，與業者討論後決定再降至120萬元，上月底已報交通部審核。

旅行業依法規定是特許行業，非旅行業業者不得經營旅行業務，且要申請旅行業必須擁有一定資本額。旅行業分為綜合旅行業、甲種旅行業、乙種旅行業，原所需資本額分別是3000萬、600萬、300萬以上。

為鼓勵青年與在地業者，以在地導覽、農村體驗等方式，結合在地特色文化或地方資源，豐富在地觀光產業，觀光局3月21日預告修正「旅行業管理規則」，將乙種旅行社資本額砍半，由現行的300萬降至150萬元，以利新創產業投入。

不過觀光局指出，修法期間收到業界不少意見，希望可再調低乙種旅行社資本額，經與旅行業界討論後獲得共識，將再調低至120萬元，上個月底已報交通部審核，待交通部審核後才可實施。

據統計資料顯示，目前全台合法旅行社共3943家，乙種佔比全台旅行業約3到5成，約118到197家。

(中時 )