台北市長柯文哲5日砲轟總統蔡英文，「你把國家搞成這樣，妳沒有貪汙，可是你旁邊的每一個都在貪汙，不是嗎？」引發總統幕僚不滿，要求柯若沒證據就應道歉，柯反嗆私菸案、慶富案、兆豐案現在辦到哪去了？「我要道歉什麼？」。對此，前總統陳水扁在《新勇哥物語》痛批柯文哲「這樣的市長，這樣的主席，做國家領導人如果也是這樣亂說話，搞出國際爭端引發戰事怎麼辦？」

陳水扁指出，柯文哲8月5日重砲怒批總統蔡英文，嚴厲指控「小英沒有貪污，可是你旁邊的每一個都貪汙」。事隔一天就坦言，用「都」是「言過其實」，坦承「失言」，但並「沒有道歉打算」。連自己都坦承說錯話的柯文哲，竟然面對自己的大大失言，卻也不願小小道歉。「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你。」也就是說，柯文哲不高興，就可這樣隨便說人家貪汙！？這樣的市長，這樣的主席，做國家領導人如果也是這樣亂說話，搞出國際爭端引發戰事怎麼辦？

陳水扁亦不滿柯文哲放話，要蔡總統若不服氣就去做民調「請問民進黨有比國民黨清廉嗎？」

陳水扁認為，這民調不用做，大家都知道民進黨比國民黨在清廉度好多了，否則2000年以「終結黑金」為訴求的阿扁也不會贏得總統大選！

最後，陳水扁再為自己叫屈，指2012年馬英九在總統選舉電視辯論也曾說站在蔡英文旁邊的都是貪腐集團，為什麼蔡英文2000.6.20、2001.9.10敢在AIT 處長面前說，阿扁的國務機要費與特別費同一性質，不是貪腐，是制度問題，立法院應修法解決；政治獻金競選經費漏報，在所有黨派政治人物中，包括國民黨領導人，是普遍現象。

(中時電子報)