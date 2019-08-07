全球暢銷遊戲《返校》搬上大銀幕，日前公佈劇中主要角色由王淨、曾敬驊分別飾演學生方芮欣、魏仲廷，引起各界討論。王淨已有亮眼的演出經驗，包括《鬥魚》、《你的孩子不是你的孩子》等。而曾敬驊是從素人海選出來，毫無演戲經驗，第一部作品就是電影《返校》，戲份相當吃重。

電影原訂計畫是在2017年底前開鏡，當時已經舉辦無數場試鏡，從四面八方得到的徵選資料以及在全台各個學校找尋，就是找不到符合方芮欣與魏仲廷特質的演員，加上劇本仍在調整階段，只好延後拍攝時間，為了求好，於是又重新開始全台徵選，直到最後一刻，王淨與曾敬驊脫穎而出。

對於有外界質疑王淨並非素人，是否為內定人選？對此《返校》導演徐漢強鄭重澄清，原來王淨來試鏡兩次，徐漢強在看到她之前有點不大確定，因為從王淨當時的作品中，她演出方式是外向熱情、青春，和《返校》電影所設定的方芮欣截然不同。但從第一次看到王淨就有點嚇到，因為感覺到這看起來開朗的女孩，其實心裡有很多部分是沒被看過的、有點陰鬱的氣質。那個部分很微妙卻讓徐漢強留下深刻的印象，不過那時王淨因為演出時間對不上只好放棄。

徐漢強說：「一方面我們沒放棄任何其他可能，還是繼續找演員和素人試鏡，但王淨給我們的深刻印象讓我們又決定再和她見一次面。第二次花了比較多時間了解她經歷過的往事，以及她面對痛苦回憶的方式，意外發現她其實是把很像方芮欣的面相埋在底下，當下對於要怎麼把她心中這些無人知曉的能量提煉出來，也大概有了個方向。因此第二次見面之後沒多久，我們就認定她是方芮欣了。 」而那時已經徵選了將近1年才定案，王淨自己也是事後才知道被選上的原因。

而曾敬驊被選上的理由，是因徐漢強看到他透明有純粹感的特質，曾敬驊會參加《返校》試鏡的理由也非常獨特，因為自己不擅於表達內心想法，所以想藉由演戲學會表達，徐漢強說：「在這麼大型的製作項目，選擇一個完全沒經驗的素人，其實是相當冒險的。因為技術層面非常複雜，以他的年紀來說，又沒有足夠的生命經驗來輔助，可以隨時在鏡頭前收放自如。但是，曾敬驊這小男生超級奇怪的。我們都會說一個沒經驗的新演員像是白紙，但曾敬驊的白紙程度，像是透明的。那種透明有種純粹感，你可以感受到他的一舉一動，全都是真心的。」

電影《返校》在今天釋出最新款「禮堂」款海報，在遊戲中，「禮堂」是非常重要且關鍵的場景，在電影裡也是，設計概念以禮堂為主要關鍵線索，方芮欣與魏仲廷看似身處同個空間兩個世界，背景則暗藏玄機，之前所發佈的預告與片花，都讓觀眾找到透露出電影機密的線索，這次海報同樣也有。電影9月20日上映。

電影《返校》禮堂版海報。

照片由影一製作所股份有限公司提供

(中時 )