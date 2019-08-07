演員陳妤因演出《我們與惡的距離》「李大芝」一角爆紅，討論度水漲船高，7日恰逢七夕情人節，她受邀去看日本動畫《乘浪之約》試片，還收下片商準備的告白氣球開心合影，看完電影接著打算約男友去做室內攀岩的運動，把情人節過好過滿。

喜歡陽光的陳妤，對海洋特別有好感，尤其是對《乘浪之約》電影裡女主角熱愛衝浪特別有感覺，片中女主角嘗試做蛋包飯卻不斷失敗，被問到陳妤自己在衝浪與蛋包飯之間，比較想接受哪個挑戰？她也笑說會跟女主角一樣，因為做蛋包飯真的很難。

提到動畫電影，陳妤對導演湯淺政明之前作品《春宵苦短，少女前進吧！》印象深刻，這次推出新的作品，湯淺政明表示：「這個世界要夠勇敢才能活下去，真希望能讓純真的主角成功乘上浪頭。」他希望打造一部讓觀眾看完會哼唱的電影旋律，同時又是令人揪心、充滿感動的夏日青春愛情故事。電影9日在台上映。

照片由双喜提供

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