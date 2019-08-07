為了幫2020選戰增加青年生力軍，國民黨青年團將在暑假尾聲舉辦「第七屆民主R.P.G政治實踐營-決戰開山里！」透過與政治人物的第一線接觸，真槍實彈體驗選戰操盤，除邀請吳敦義、連勝文、洪孟楷等人授課，目前也與韓國瑜陣營洽談，希望韓國瑜或韓冰擔任講師。

青年團表示，為節省經費，實踐營將於本月26至28日，在國民黨中央黨部12樓禮堂盛大開營，參與的學員在這3天2夜中，將分別扮演政治候選人、政治幕僚、公民團體、新聞媒體等角色。除了傳統上課之外，也設計記者會、造勢晚會、政論節目、政見發表及辯論、街頭運動抗爭等環節，並在完成活動任務並選舉出「開山里里長」，透過「做中學」的方式，體驗大選中所遇到的各種「政治實況模擬」。

總團長李成蔭說，這次活動講師來自各界名人，包含知名政論節目主持人及名嘴、知名公民團體發起人、行銷及學術界名師、黨籍青壯派民意代表以及國民黨「重量級人物」，例如黨主席吳敦義、連勝文、副發言人洪孟楷等，並正積極與韓營洽談，因課程在平日，韓國瑜恐須在高雄處理市政，但希望至少韓冰能來授課。

青年團說，2020總統大選在即，這次活動將成為人才交流平台，透過課程的知識培養、活動的表現機會，從中發掘青年政治人才，為國民黨2020選戰注入一股青年活水。

(中時 )