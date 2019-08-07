浪漫七夕情人節，台中市長盧秀燕7日遠赴花蓮，出席在七星潭賞星廣場海灘舉辦的「7-up女力向前衝把愛疊起來音樂會」，出席的「7姊妹」縣市首長與代表，以福、祿、壽、喜、財、文曲、月老七星，疊起代表各縣市的石頭，盧秀燕在疊上代表碌星的石頭時，特別許下職場順利，事業大發展的願望，祝福所有人民生活富足。

盧秀燕登高一呼，全台7個由女性首長執政的縣市，日前齊聚台中市，宣示女力合作，今日由花蓮縣長徐榛蔚接棒，以花蓮七星潭傳說情人合力以7顆石頭疊成拱橋，能讓兩人愛情長久的發想，在七星潭賞星廣場海灘舉辦「7-up女力向前衝把愛疊起來音樂會」。

盧秀燕、宜蘭縣參議劉富美、彰化縣參議王玫升、嘉義市處長張婉芬、台東縣處長沈碧恕、雲林縣長室主任黃勤亮響應花蓮盛會，盼透過活動促進地方政府。

盧秀燕受邀出席時強調，花蓮縣政府為宣傳七星潭，邀請7位女性首長齊聚，各縣市相挺，變成真正的「姊妹市」，台中為此也會全力相挺，台中和花蓮處於相對位置，希望有更多合作機會，讓雙方關係更親密。

徐榛蔚與盧秀燕特別在七夕情人節走上鵲橋，代表花蓮縣與台中市，展示雙方密不可分的關係，立委吳志揚也到現場獻上祝福。

「七星潭可以看到美麗的太平洋，期望藉由這次活動讓七星潭美麗的景色傳出去！」徐榛蔚指出，邀請到6位女性縣市首長與代表，期望結合這些縣市的力量，讓社會更安定，也感謝盧秀燕對花蓮縣的支持，不遠千里前來。

這場浪漫的「7-up女力向前衝把愛疊起來音樂會」，出席的「7姊妹」縣市首長與代表，疊起石頭，也以福、祿、壽、喜、財、文曲、月老七星代表各縣市，許下願望為音樂會揭開序幕。

台中市府研考會表示，台中市代表祿星，盧秀燕在疊上石頭時，特別許下職場順利，事業大發展的願望，祝福所有人民生活富足，也為全台女力首長攜手推動建設和婦女政策，繼續一棒接一棒。

(中時 )