台中市政府觀光旅遊局將針對大安濱海樂園停車空間及周邊景觀沙灘戲水區等老舊設施進行改善，工程總經費2000萬元，預計108年底動工。

台中市長盧秀燕指示觀光旅遊局傾聽地方意見，妥善規畫，完成後將可提升大安風景區之觀光遊憩設施品質，並可結合大安媽祖文化園區，帶動當地觀光發展，本案經費目前已送台中市議會第三屆第2次臨時會審議，盼能得到議會支持。

觀光旅遊局長林筱淇說，近期完成大安濱海露營區特殊造型已變成網紅打卡聖地，且大安風景區擁有全台中獨一無二的濱海沙灘；本次計畫區域為大安區西側沿海地區，北起五甲漁港、南至北汕溪。

未來將施作北汕海堤景觀環境改善、北園停車場入口意象、周邊景觀美化及濱海樂園沙灘戲水區景觀改善，預計未來於108年12月底開工，109年10月底完工，此計畫案完成後，將可搭配濱海自行車道有效串連至高美濕地。

觀光旅遊局強調，今年6至7月舉辦「大安沙雕音樂季」，10月舉辦「大安海觀光推廣活動-風箏節、風箏衝浪等系列活動」。其中，「大安沙雕音樂季」自6月29日至7月21日，吸引超過50萬參觀人次；未來計畫完成興建期可提供市民更優質旅遊服務及遊憩多元性，配合在地觀光活動，促進當地經濟發展，創造大台中優質濱海遊憩環境。

(中時 )