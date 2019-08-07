經濟部水利署長賴建信，7日親自視察包括嘉義縣東石鄉掌潭村、新港鄉南崙村埤子頭大排防水閘門、雲林縣斗南鎮石牛溪善功橋上下游堤段，及彰化縣埔鹽鄉埔鹽、瓦瑤排水等多處防汛整備情形，並指示持續與地方政府密切聯繫，齊力做最周全的準備。

中央氣象局7日下午5時30分發布利奇馬颱風海上警報，經濟部同時開設風災二級災害緊急應變小組，妥為應變。

經濟部水利署，在汛期前，即已完成各項整備工作，因應利奇馬颱風來襲，8月5日下午更召開視訊會議提前防範，掌握颱風來臨前關鍵時間強化各項防汛作業。

水利署表示，為確保大台北地區供水，6日召開淡水河流域防洪操作及供水應變整備協調會議，台北水源特定區管理局與台北自來水事業處密切合作濁度監測系統作業，在颱洪期間即時反應，確保供水穩定。

另成立烏來地區防洪應變平台，由第十河川局、台電公司、翡翠水庫及北水處保持密切聯繫，以期減少災損。

至於抽水機支援調度，7日下午第六河川局支援3台至楠梓區後勁溪右昌抽水站、第二河川局支援1台至新竹市南寮滯洪池待命。

水利署說，各所屬單位，8月5日起，即盤點油料及備品，進行各式閘門、發電機、抽水站、軟硬體設施、營運管理系統、上游濁度監測站、放水警報廣播等檢查，及由工務所督促廠商加強防汛整備，依防汛計畫成立防汛搶險隊，備妥防汛措施，預為安排調度防汛人力、器材及機具設備，力求將災害損失降到最低。

水利署提醒民眾，可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）及facebook防汛抗旱粉絲團（網路）、行動水情APP（智慧型手機）、警戒簡訊通報系統（一般手機）及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。

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