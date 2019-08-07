台北市柯文哲在台灣民眾黨成立當天，指控「小英沒有貪污，可是你旁邊的每一個都貪汙」；前總統陳水扁左打柯文哲右打蔡英文說，「這樣的市長，這樣的主席，做國家領導人如果也是這樣亂說話，搞出國際爭端引發戰事怎麼辦？」當年電視辯論政治獻金競選經費漏報一事，蔡英文卻採取迴避與切割？！

陳水扁在「新勇哥物語」指出，原本應該喜迎台灣民眾黨誕生的柯文哲主席，卻在8月5日大喜日前夕，意外的重砲怒批總統蔡英文，嚴厲指控「小英沒有貪污，可是你旁邊的每一個都貪汙」。事隔一天就坦言，用「都」是「言過其實」，坦承「失言」，但並「沒有道歉打算」。

他說，連自己都坦承說錯話的柯文哲，竟然面對自己的大大失言，卻也不願小小道歉。「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你。」也就是說，柯文哲不高興，就可這樣隨便說人家貪汙！？這樣的市長，這樣的主席，做國家領導人如果也是這樣亂說話，搞出國際爭端引發戰事怎麼辦？

扁認為，而是否貪汙，有嚴格的法律犯罪構成要件，柯文哲嚴重失言後馬上改口說，「國家資源使用不當」，就是貪汙腐敗。那麼柯文哲市長將「五大弊案」辦成「五大怪案」，不再是所謂的弊案，當然這是市政國家資源使用不當結果，能夠說柯市長身邊的人也都貪汙嗎？

扁指出，私菸案、慶富案、兆豐案，辦得阿扁也不滿意，也深信中間一定有不可告人的內幕被掩飾遮蓋，但不等同於蔡政府也有什麼貪汙舞弊。柯文哲又說蔡總統若不服氣就去做民調「請問民進黨有比國民黨清廉嗎？」不用做，大家都知道民進黨比國民黨在清廉度好多了，否則2000年以「終結黑金」為訴求的阿扁也不會贏得總統大選！

陳水扁強調，2012年馬英九在總統選舉電視辯論也曾說站在蔡英文旁邊的都是貪腐集團，為什麼蔡英文2000.6.20、2001.9.10敢在AIT 處長面前說，阿扁的國務機要費與特別費同一性質，不是貪腐，是制度問題，立法院應修法解決；政治獻金競選經費漏報，在所有黨派政治人物中，包括國民黨領導人，是普遍現象。而在電視辯論時，蔡英文卻採取迴避與切割？！

(中時 )