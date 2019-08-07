張立昂將擔任演唱會嘉賓。（索尼音樂）

周慧敏10日即將攻蛋，舉行「一萬天荒愛未老」出道30周年演唱會，未料演出前遇颱風來襲，為確保如期來台彩排、演出，周慧敏主動協調，緊急決定和近70名的樂手、舞者等團隊，以及演唱會道具、器材、機關等硬體設備7日提前來台，並搶先公布第二波嘉賓，正是曾與她合作票房近3億電影《等一個人咖啡》，飾演與她無緣走到最後的男友張立昂。

周慧敏扺台後直接前往台北小巨蛋閉關排練，期間還不時和嘉賓林隆璇電話聯絡，討論合作細節，她坦承多年沒在台灣開唱，內心非常緊張，希望大家想聽的經典國語歌都可以唱到。此外，除了練唱她還練說話，笑說：「我這次一定要用國語好好跟這麼久不見的粉絲多講話，希望大家都聽得懂我在說什麼，如果真的我沒有講好變成廣東國語，大家聽不懂的話，到時候一定要在台下大聲的告訴我啊，並多多包容我的國語！」

周慧敏此次演出加入許多國語歌，準備獻唱5年前主演電影《等一個人咖啡》時的主題曲〈咖啡在等一個人〉，為此力邀在該片飾演她男朋友的張立昂擔任演唱會嘉賓，兩人將在小巨蛋舞台上再續前緣；對於此次邀約，張立昂激動興奮又緊張不已，開心表示：「很榮幸能再次跟女神合作！」演唱會僅剩零星門票，購票洽寬宏售票系統。

(中時 )