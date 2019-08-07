市議員洪佳君、新北市體育總會理事長黃志雄6日邀集地方長輩，參與由五甘心物理治療在樹林區衛生所一樓銀光咖啡館舉辦的「健康促進課程活動」。（許哲瑗翻攝）

市議員洪佳君、新北市體育總會理事長黃志雄6日邀集地方長輩，參與由五甘心物理治療在樹林區衛生所一樓銀光咖啡館舉辦的「健康促進課程活動」。（許哲瑗翻攝）

市議員洪佳君、新北市體育總會理事長黃志雄6日邀集地方長輩，參與由五甘心物理治療在樹林區衛生所一樓銀光咖啡館舉辦的「健康促進課程活動」。（許哲瑗翻攝）

市議員洪佳君、新北市體育總會理事長黃志雄6日邀集地方長輩，參與由五甘心物理治療在樹林區衛生所一樓銀光咖啡館舉辦的「健康促進課程活動」。（許哲瑗翻攝）

市議員洪佳君、新北市體育總會理事長黃志雄6日邀集地方長輩，參與由五甘心物理治療在樹林區衛生所一樓銀光咖啡館舉辦的「健康促進課程活動」。（許哲瑗翻攝）

市議員洪佳君、新北市體育總會理事長黃志雄6日邀集地方長輩，參與由五甘心物理治療在樹林區衛生所一樓銀光咖啡館舉辦的「健康促進課程活動」。（許哲瑗翻攝）

市議員洪佳君、新北市體育總會理事長黃志雄6日邀集地方長輩，參與由五甘心物理治療在樹林區衛生所一樓銀光咖啡館舉辦的「健康促進課程活動」。（許哲瑗翻攝）

市議員洪佳君、新北市體育總會理事長黃志雄6日邀集地方長輩，參與由五甘心物理治療在樹林區衛生所一樓銀光咖啡館舉辦的「健康促進課程活動」。（許哲瑗翻攝）

市議員洪佳君、新北市體育總會理事長黃志雄6日邀集地方長輩，參與由五甘心物理治療在樹林區衛生所一樓銀光咖啡館舉辦的「健康促進課程活動」。（許哲瑗翻攝）

樹林衛生所內打造新北市第2間「銀光咖啡館」，提供專業長照醫療服務外，8月起每週二及每週五，由五甘心物理治療舉辦「健康促進活動」，6日邀請到市議員洪佳君、新北市體育總會理事長黃志雄、江怡臻服務處主任嚴之莨和黃念卿、南園里長李培鈺、樹林潭底好友會理事長嚴添明、樹林區衛生所護理長林碧勳，與長輩一起同桌遊戲，動手動腦，讓咖啡館化身社區廚房青銀交誼的樂活場所。

市議員洪佳君、新北市體育總會理事長黃志雄6日邀集地方長輩，參與由五甘心物理治療在樹林區衛生所一樓銀光咖啡館舉辦的「健康促進課程活動」，樹林潭底好友會理事長嚴添明號召40多位長輩一同參加，江怡臻服務處特別派員前往關心，樹林第一大里南園里里長李培鈺也前往觀摩，盼將健康保健知識里民長輩分享。

黃志雄表示，感謝衛生局舉辦這麼棒的活動，也感謝衛生所提供這麼好的場地，衛生所除了提供醫療、衛生保健外，也結合社區辦理相關健康促進活動，讓鄰長長輩透過學習彼此認識，增加知識促進健康，未來也將與洪佳君一同在運動適能及長者健康方面持續努力。

洪佳君說，過去衛生所往往給人冷漠、冰冷的刻板印象，如今搖身一變成為樂活、休憩的好去處，讓衛生所變得更有溫度。

五甘心物理治療所執行長廖泰翔表示，這是一堂體適能結合腦適能的課程，以有氧訓練為主，搭配腦適能桌遊訓練課程，其中桌遊課程專門為高齡層設計研發，著重在認知功能訓練， 包含視知覺、專注力、記憶力、思考推理等課程，參與對象以衰弱老人及輕度失能與失智老人為優先，強化高齡長者身體動作功能，打造有品質與尊嚴的晚年生活，提升長者自我照顧能力、預防及延緩身體及認知功能退化，減低家庭照顧負荷及壓力，實現自我價值。

(中時 )