台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」後，外傳郭柯王恐結盟，國民黨整合將面臨危機。資深媒體人陳敏鳳卻直指，藍綠基本盤差不多，最終「選舉技術」會佔非常大的因素。

陳敏鳳分析說，郭出來選反而對韓國瑜有利，可以吸引一些選票，免得這些票跑到蔡英文那邊，但若柯郭王聯盟，三強鼎立，對國民黨、民進黨兩黨會有一些影響，但最後還是要看所謂的「選舉技術」，因現在藍綠基本面都差不多，那「選舉技術」就佔了非常大的因素。

陳敏鳳舉例說，像2000年宋楚瑜民調最高，可是他在處理興票案和5棟房子時，處理得很不好，所以他就輸了。

國民黨文傳會副主委黃子哲則在政論節目《台灣最前線》點出，關於柯郭結盟，現在還沒有百分百確定，他還是不相信柯會讓郭當總統參選人，柯在背後。他認為，郭看到柯P和民進黨合作的下場，也許會有很大的疑慮，郭還在觀望，他要看「台灣民眾黨」有誰加入。所以最終柯郭應不會結盟，郭歸隊藍營的機率還是比較大。

(中時電子報)