在台北街頭，民眾逐漸感受到利奇馬的威力。（張鎧乙攝）

利奇馬颱風逐漸逼近，氣象局7日對台灣北部、東部、東南部海域發布海上警報，氣象局簡任技正謝明昌今晚表示，利奇馬的強度至少可達中颱上限，甚至不排除變成強颱。預估8日白天發布陸上警報，8日下午與9日全天是颱風影響最明顯的時候，8日北部、宜蘭的雨勢是大雨、豪雨等級，9日因颱風最接近，整個西半部（含北部）都會提升到豪雨以上等級。

謝明昌分析，利奇瑪經過的路徑海溫較高、垂直風切小，威力仍會增強，7級風暴風半徑約可擴大到250公里，速度也會略為增快。8日下午北部、東北部就會感受到風雨逐漸增強，按規定陸上警報須於預估暴風圈接觸陸地前18小時發布，如果8日白天發布陸警，暴風圈籠罩台灣的時候就從9日起。

氣象局表示，利奇馬會持續增強，也會為台灣帶來充足的水氣。未來路徑預估將朝台灣東北部海面前進，路徑還可能微調，若往北偏一點，對台灣的影響就比較小，如果路線維持不變，陸上警報的範圍就是宜蘭及北部地區。至於詳細的風力、雨量估計表，須到陸警發布才會出爐。

謝明昌強調，由於太平洋高壓向西延伸不如預期強大，使得利奇馬的路線向東、北修正，颱風中心距離台灣也會比較遠些，將從台灣北部海面通過，颱風中心不致登陸；但距離台灣還是很近，加上本身挾帶的水氣豐沛，不能掉以輕心；而在颱風過後將引進西南氣流，中南部也需防豪雨。

(中時 )