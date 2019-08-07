日本的全家便利商店遍布全國各地，其中一家東京澀谷的分店近日被網友拍到，有至少6隻老鼠在店內的冷藏櫃附近爬來爬去，影片在網上瘋傳。該分店事後暫停營業，全家便利店發表聲明致歉，並承諾會認真處理事件。

其中一段影片可見，老鼠在店內存放着飯糰和便當的冷藏櫃上奔跑，再跑到其他貨架通道；在另一段片段中，可見2隻老鼠在麵包架的後方爬行，網友不禁質疑店內的衞生情況。有關片段截至6日，已有超過500萬的瀏覽量。

全家便利商店事後發聲明道歉，稱：「我們就事件引起公眾的不安和不舒服，表達最深切的歉意。」店方指涉事分店5日已經停業，將採取消毒和預防措施，調查老鼠出現的原因，並會重新審視該區的環境是否適合開設分店。

全家便利店在日本有1.4萬間分店，惟近日屢屢傳出醜聞。今年2月，全家便利店一名員工在店內舔食商品，影片曝光後引起關注，涉事職員其後被解僱。

(中時 )