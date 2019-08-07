大陸限縮旅客來台，對我國觀光業產生巨大衝擊。交通部長林佳龍今表示，擬對陸客開放第三方入境免簽，本周將與陸委會、外交部、國安局等單位開會。業者表示「樂觀其成」，且扁政府時代就曾透過此模式開放陸客來台，最高每年來台陸客可達近10萬人次。

過去扁政府時代在未開放陸客來台時，曾以第三地入境來台免簽模式，吸引陸客來台，只要擁有歐美等先進國家簽證者，就可從港澳、菲律賓、泰國等第三地來台旅遊，結束後再從第三地回國。

據移民署資料顯示，2002年至2007年間來台陸客人數分別為2152人、12768人、19212人、54162人、98545人、81904人，顯見此方法確實可吸引部分陸客訪台。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，正面看待林佳龍此構想，雖然第三方入境免簽對陸客而言較麻煩，但對有需求的旅客，如洽公，或也有人特別鍾情我國觀光，確實頗具吸引力。

不過若陸客來過台灣旅遊，回國後恐怕會被官方盯上，李奇嶽建議，改以落地簽方式處理，將我國海關印章蓋在落地簽，不要蓋在陸客護照上，否則恐給人家找麻煩。

(中時 )