根據仲量聯行7日發佈的高檔辦公大樓追蹤指數《Premium Office Rent Tracker》顯示，今年北京金融街的辦公大樓租金已躍居與倫敦西區並列全球第三；上海浦東也首度晉身全球十大最貴市場的行列，排名由去年第11攀升至第10位。

北京金融街租賃成本由去年第三季的每年每平方呎189美元，飆升至今年首季的195美元，升幅達3.2％；北京中央商務區租賃成本則上升3.9％，排名由第8升至第6。首次躋身前10的上海浦東，租賃成本成長1.52％。

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(旺報 )