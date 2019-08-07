全大陸最貴 北京金融街辦公大樓租金躍居全球第三 21:422019/08/07 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據仲量聯行7日發佈的高檔辦公大樓追蹤指數《Premium Office Rent Tracker》顯示，今年北京金融街的辦公大樓租金已躍居與倫敦西區並列全球第三；上海浦東也首度晉身全球十大最貴市場的行列，排名由去年第11攀升至第10位。 北京金融街租賃成本由去年第三季的每年每平方呎189美元，飆升至今年首季的195美元，升幅達3.2％；北京中央商務區租賃成本則上升3.9％，排名由第8升至第6。首次躋身前10的上海浦東，租賃成本成長1.52％。 。 (旺報 ) #北京 #辦公大樓 #租賃 #成本 #仲量聯行 也許您會感興趣 推薦閱讀 得符合收入及成本費用原則 列報員工薪資 須具備三要件 04:102019/08/03 金融．稅務 華固斥資17.33億元 插旗北士科 04:102019/08/03 證券．權證 RCEP部長級會議在北京舉行 80％以上協定文本已達成一致 12:532019/08/03 財經 北京故宮鐘錶修復師 後繼有人 04:092019/08/04 話題觀察 陸獵聘網：京滬深中高端人才 平均月薪逾2萬人幣 16:452019/08/04 財經 大陸上半年月薪前三高城市為北京上海深圳 19:462019/08/04 財經 3.16米！北京地下水位持續回升 20:102019/08/04 兩岸 TPK第二季每股淨利為0.13元 14:362019/08/05 財經 反擊川普關稅 傳北京硬起來出殺招 14:432019/08/05 財經 企業出售長期股權 釐清三種課稅方式 04:102019/08/07 金融．稅務 兩岸熱門新聞 美國會警告陸勿鎮壓香港抗議 呼籲川普準備制裁 - 兩岸 巴黎聖母院重建設計競賽 大陸建築師奪冠 - 話題 香港示威衝突！港警深夜旺角清場 首次出動裝甲車 - 兩岸 陸國航停飛夏威夷 網民驚：不准去美國玩了？ - 兩岸 陸不參加金馬獎 劉樂妍：選邊站的時候到了 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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