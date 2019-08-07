在台中海派酒店上班、有「酒店界昆凌」美稱的沈姓女子，以「在賭博網站賭輸錢」、要求包養她的王姓企業主幫忙贏回來等理由，前後設局詐騙王男金錢，王事後察覺有異並提告，台中高分院考量沈女與王和解，依詐欺罪判處她1年刑期、緩刑2年。

判決指出，綽號「昆凌」的沈姓女子於2013年、在酒店結識王姓老闆，之後便以每月30至40萬元代價受王男包養，隔年9月間，沈女又以「在賭博網站賭輸錢」為由，提供自己賭博網站的帳號，要求王男「幫忙把錢贏回來」，卻使得王男不斷輸錢，短短一個月就輸了數百萬元。

食髓知味，沈女接著又謊稱「之前向另名陳姓男子借款350萬元」，並說「其中200萬是償還賭債、150萬則供王周轉」，再加上利息10萬元，要求王男代為償還款項，並揚言「若不幫忙清償，就要回酒店上班」，導致王陷於錯誤，分別開立金額共360萬元的支票給沈女。

判決指出，沈女實際上卻根本沒向陳男借200萬償還賭債，只是以詐術詐騙王男金錢，事後王男心覺有異，才報警處理。

台中高分院認為，沈女事後坦承犯行且表示有悔意，也與王男達成和解，判處她1年刑期、宣告緩刑2年，不可上訴。

(中時 )