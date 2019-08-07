15歲少女「小如」去年底前往王姓女網友住處嗑藥吸毒，因吸毒過量半夜感到不適，未料王女沒將小如送醫，反而還塞了一顆不明藥丸給她服用後，自己也沉沉睡去，翌晨醒來她驚見小如以沒有呼吸，這才趕緊報請119送醫，但為時已晚，新北地檢署7日依過失致死罪嫌起訴王女。

小如和25歲的王女透過網路社群結識，去年12月26日晚上小如前往王女新莊租屋處做客，兩人關起門來就在屋子裡頭嗑藥吸毒。

檢警調查，王女讓小如吸食安非他命，飲用毒咖啡包，還把毒品摻入香菸裡吸食，隔天凌晨3時至5時許小如身體不適，並出現語無倫次、步態不穩、體溫升高等異常反應，小如也向王女表示自己的身體不舒服、全身發熱。

王女聽到小如向她表示身體不適，卻未將她送醫，反而又塞給小如一顆不明藥丸要她吃下，隨即轉頭繼續昏睡到上午11時後才又醒來，這才發現小如臉部朝下趴臥在床，嘴、鼻處有血跡，已經沒有生命跡象，才趕緊電請消防局前來急救。

為了避免吸毒東窗事發，王女還在消防員抵達前，還特別把屋子裡的毒品咖啡包、K他命殘渣袋、K他命香菸、搖頭丸等相關毒品丟入馬桶沖走。

檢警解從小如血液裡頭發現了4種中樞神經興奮劑、K他命及鎮靜催眠藥物，其中Mephedrone（甲氧麻黃酮）濃度1.439mg／mL，已達致死濃度，小如是因混合多種化學物質藥物作用中毒死亡。

檢方認為，王女在小如身體出現異常時，負有照護義務，也就是具有保證人地位，也應立即送醫救治爭取治癒機會，但王女卻任由小如身體不適異狀延續，不予送醫急救，認定王女應有過失，今日依過失致死、毒品等罪嫌起訴。

(中時 )