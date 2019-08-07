有此一說，血型會影響人的壽命。 據俄羅斯衛星通訊社引述「南部聯邦」網站報導，研究顯示，某些抗體、紅細胞和抗原能讓人活到耄耋之年，而且頭腦清晰，沒有嚴重的疾病。

專家表示，O型血的人健康長壽的幾率最大。這些人感染率較低，但是仍然需要對心臟和血管進行監測。

A型血的人容易患糖尿病、感冒和精神緊張。B型血的人患癌症的風險較高，這種血型的人經常患有心絞痛和中耳炎。AB型血的人易受感染，他們心臟缺陷的幾率高於其他血型的人。

(中時 )