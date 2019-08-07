哪種血型的人最長壽？ 21:292019/08/07 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有此一說，血型會影響人的壽命。 據俄羅斯衛星通訊社引述「南部聯邦」網站報導，研究顯示，某些抗體、紅細胞和抗原能讓人活到耄耋之年，而且頭腦清晰，沒有嚴重的疾病。 專家表示，O型血的人健康長壽的幾率最大。這些人感染率較低，但是仍然需要對心臟和血管進行監測。 A型血的人容易患糖尿病、感冒和精神緊張。B型血的人患癌症的風險較高，這種血型的人經常患有心絞痛和中耳炎。AB型血的人易受感染，他們心臟缺陷的幾率高於其他血型的人。 (中時 ) #血型 #心臟 #幾率 #長壽 #血管 也許您會感興趣 推薦閱讀 迎戰長壽風險 基金要這樣買 04:102019/08/03 產業特刊 昔娶小54歲翁帆今仍健朗 96歲楊振寧曝長壽3秘密 04:332019/08/03 兩岸 心臟衰竭比癌症更致命！ 大熱天慎防這5種症狀 07:482019/08/03 生活 洗澡5地雷時間 專家：危險傷身 07:302019/08/04 日常 「舉弱男」福音 東港安泰引進低能量震波治療 18:372019/08/05 生活 男子腹主動脈瘤 複合式手術解危 12:562019/08/06 生活 樹林停車有解 長壽公園、十二股圳再增500車格 15:442019/08/06 生活 國際熱門新聞 撕破臉！過度響應美禁令 華為要這家美企索賠上億 - 國際 搭廉航沒椅背？一張圖網友暴動 - 國際 川普硬訪槍擊案傷心地 慘遭她一句話洗臉 - 國際 印度若封殺華為 傳大陸將反制 - 國際 哪種血型的人最長壽？ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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