羅小白今出席記者會。（韓國觀光公社提供）

羅小白將代表台灣參與韓國大學路（Daehak-ro）每年秋季舉辦的「Welcome大學路」觀光慶典，她今出席宣傳記者會，還現場秀一手用鼓棒敲打鍋碗瓢盆的」自創亂打秀」！近年事業經營有成的她，日前砸50萬頂下一間專門教打鼓的音樂教室，經營半年目前已慢慢回本，羅小白校長兼撞鐘，從排班到看帳都得重新學習，尤其是「看帳」這個工作讓她最傷腦筋，笑說：「我記得第一個月時，我忙音樂教室的事忙到不可開交，晚上還看帳看到半夜，結果工作上的事都沒做，讓經紀人非常頭痛！」

回想當初頂下音樂教室，羅小白透露除了自己本身喜歡小孩子，最主要是因為自己在當街頭藝人時，有很多媽媽帶著小孩子來問「哪裡可以學鼓」，後來她剛好碰到一間音樂教學頂讓，才心生念頭開店當老闆娘！值得一提的是，音樂教室並非羅小白自己當老師，而是請真正專業的老師授課，她退居第二線專心做好老闆角色，羅小白說：「因為覺得自己在打鼓這塊還有很大的進步空間，而且請專業老師來教，我剛好也可以順便學，剛好可以省學費，一舉兩得！」

今記者會上，韓國觀光公社社長特別送上這次索票入場的觀眾才有的限定父親節禮物「精美太極扇」給羅小白，她也回送自己聯名專屬簽名版鼓棒給社長，表示：「很開心韓國觀光公社邀請，因為自己熱愛打鼓，對於有關打擊的表演很有興趣，之前就很想去韓國去欣賞亂打秀，跟爵士鼓是完全不一樣的藝術表演，但因為工作而都沒時間去！這次有機會能受邀參加慶典，可以看亂打秀之餘又能欣賞到大學路有名的音樂劇，覺得很有收穫！」

(中時 )