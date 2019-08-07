日本藝人神田宇乃身兼模特兒、演員與時尚設計師數職，老家十分有錢的她總是大方展示她的富裕生活，SNS盛行後她更是樂此不疲地PO照，因而常被指「炫富」。

神田宇乃常發直升機文，強調「感謝機長每次都為我們服務」，暗示連機長也是神田家專屬。（取材自神田うのIG）

網罵：對女兒「過保護」

5日她在IG上PO出一張她與7歲女兒站在直升機前的照片，發文她搭直升機帶女兒去參加小提琴班在山梨縣富士五湖的團體集訓，隔天又接著上傳了搭直升機回東京飛越彩虹大橋上空的影片，妙的是她擔心日曬，在直升機內撐起桃紅色花邊陽傘防曬，發文最後不忘標註「#陽傘（笑）」自嘲，馬上引起一票網友酸罵聲，各日媒也紛紛報導。

她對女兒的「過保護」並非新鮮事，過去她曾稱為讓女兒受到良好「食育」，特地赴高級日本料理店用餐；又因女兒畫了個蘋果深信她極具才能，就送女兒到繪畫教室，闊氣投資愛女教育。網上仍有不少聲音對她的教育方式有意見，表示「這樣對女兒不見得好」、「為女兒的未來感到擔心」。

勤回留言展露親民面

神田宇乃「機內撐陽傘」新哽令不少網民翻白眼。（取材自神田うのIG）

她攜女搭專機赴小提琴班一年一度團體集訓也非新聞，今年7歲的女兒自3歲半就開始學琴，網民最初猛批，已有不少人習慣她作風，甚至期待她在這時期來場年度搬演，神田宇乃果然不負眾望，在今年新添「機內撐陽傘」橋段。

不過她與網友互動卻意外地積極，只要有人留言發問，她幾乎有問必答，像是被問「從山梨到京都搭直昇機需要多久時間？」她當天就回覆「1小時10分喔」，句末還加上笑臉符號；又如有人留言「歡迎來到京都;會不會在街上巧遇妳呢 我得到處晃晃、四處瞄瞄」，她先是留言「晃晃瞄瞄（笑）」回哽後，接著說「歡迎到京都（某）大飯店的婚紗展喔 我在那裡等著大家」，不忘宣傳自己設計的婚紗參展，露出親民而周到一面。

神田宇乃年年在網上PO專機送女學琴照。（取材自神田うのIG）

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