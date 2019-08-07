美國總統川普發推文稱，南韓同意為美國協助防禦北韓威脅分擔更多費用，兩國已啟動有關談判。

川普還稱：「南韓已同意為防禦北韓而支付給美國更多的費用。過去幾十年裡，美國都沒拿到南韓的甚麼錢，但去年在川普總統的要求下，南韓支付了9.9億美元。」

川普寫道：「已開始就進一步增加對美國付款談判。南韓是個很富有的國家，他們現在感到有義務為美國提供的軍事防禦多擔些費用。兩國的關係非常好！」

(中時 )