應川普要求 去年南韓付給美國這麼多的保護費 21:292019/08/07 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普發推文稱，南韓同意為美國協助防禦北韓威脅分擔更多費用，兩國已啟動有關談判。 川普還稱：「南韓已同意為防禦北韓而支付給美國更多的費用。過去幾十年裡，美國都沒拿到南韓的甚麼錢，但去年在川普總統的要求下，南韓支付了9.9億美元。」 川普寫道：「已開始就進一步增加對美國付款談判。南韓是個很富有的國家，他們現在感到有義務為美國提供的軍事防禦多擔些費用。兩國的關係非常好！」 (中時 ) #美國 #南韓 #川普 #費用 #北韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 亮出「最後王牌」追殺陸 專家爆川普已敗了 00:032019/08/04 財經 鷹派反徵稅 川普：因你們空手歸 04:092019/08/04 焦點新聞 工商社論》川普一刀兩刃的選戰策略 04:102019/08/04 財經要聞 人物剪影－英版川普 領英脫歐 04:102019/08/04 財經要聞 美記者爆料：陸將投震撼彈 要求國企停買美農產品 14:172019/08/05 國際 為2020選情 川普槍擊案後一改自走砲個性 16:042019/08/06 國際 力抗川普 4大前主席要鮑爾挺住 23:102019/08/06 財經 4任前主席 批川普干預Fed 04:102019/08/07 財經要聞 前員工爆谷歌阻撓連任 川普爆氣烙狠話 14:122019/08/07 國際 川普硬訪槍擊案傷心地 慘遭她一句話洗臉 17:232019/08/07 國際 國際熱門新聞 撕破臉！過度響應美禁令 華為要這家美企索賠上億 - 國際 搭廉航沒椅背？一張圖網友暴動 - 國際 川普硬訪槍擊案傷心地 慘遭她一句話洗臉 - 國際 印度若封殺華為 傳大陸將反制 - 國際 哪種血型的人最長壽？ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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