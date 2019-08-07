中央氣象局利奇馬颱風警報記者會 108年8月7日20:40發布 （影/ CWB氣象局）

九號、十號颱風接續生成，台灣民眾防颱上緊發條！周四(8日)受颱風及其外圍環流影響，北部、宜花地區有陣雨，並且有大雨或豪雨的可能，其他地區天氣也將轉變，從近期好天氣轉為一整天較不穩定、局部短暫陣雨或雷雨的形式隨著颱風接近，下午以後會越來越明顯，雨勢和風力都會增強。氣象局表示，利奇馬有增加的趨勢，不排除升級為強颱。

氣象局表示，因時有降雨，溫度較近期低，各地高溫約32、33度；颱風在8日晚間至9日上午對於北台灣、東北部的影響較為顯著，包括基隆北海岸、大台北、桃園及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，中南部則在後天起雨勢最為明顯。

至於颱風動向，第九號中度颱風利奇馬，今日傍晚已發布海上颱風警報，未來將以西北的方向朝台灣東北方近海接近，預計周四到周六會是影響最明顯；第8號颱風范斯在日本登陸後，已變性為溫帶氣旋；第10號輕度颱風柯羅莎，今天下午2時位於花蓮東方2060公里之海面上，往西北方向移動，暫時對台灣沒有影響。

中央氣象局簡正謝明昌表示，利奇馬颱風目前一直會處在海溫相對比較高且垂直風切比較弱的環境場，所以他強度未來會有持續增強的趨勢而且暴風半徑略為擴大的機會。根據7日20時30分的最新一報颱風資訊，利奇馬近中心最大風速從每秒38公尺升級為每秒43公尺，過去3小時強度略為增強，未來不排除有可能升級到強烈颱風上限。

(中時電子報)