VaVa今出席簽約記者會。（華納提供）

毛衍七（VaVa）前年參賽《中國有嘻哈》，最終獲全國準決賽4強殊榮，7日在北京宣布簽約「華納音樂」，成為蕭敬騰、李榮浩、潘瑋柏的師妹；以本名「毛衍七」簽約發片，有撕掉舊有標籤、重新出發的意義，如今加入擁有許多天王的公司，包含先前在《中國有嘻哈》擔任導師的潘瑋柏，VaVa說：「有和潘瑋柏聊到未來要合作一首歌。」

她今從斥資600萬台幣打造的特殊「飛機舞台」出場，率4位舞者唱跳新歌〈QUEEN IS BACK〉，炸裂演出霸氣十足。她在該曲MV裡扮演武林女俠，武打戲堅持不用替身，連續拍攝15小時，過程中現場不慎濺血，與她對打的老師翻身時沒注意遭她的劍割傷，幸好傷勢沒有大礙，VaVa說：「老師們都相當敬業，從他們身上學習了很多。」

今是七夕，忙於工作的VaVa沒有約會，只能和團隊一起慶祝，並預告新專輯將在11月發行，除了說唱曲風外，還會嘗試許多音樂風格，透露也有巡演計畫。

(中時 )