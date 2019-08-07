共同社報導，日本防衛相岩屋毅7日與美國國防部長埃斯珀舉行會談。就美方中東霍爾木茲海峽有意願國家聯盟構想，岩屋回答將慎重研究是否加入。埃斯珀介紹了構想的內容，要求日方「協助確保航行安全」，但岩屋僅表示「整個政府將作出綜合判斷」。此舉是出於考慮到需要釐清對友國伊朗關係的影響以及歐洲等各國動向等，但預計今後也將因美國要求參加的壓力而傷腦筋。

這是岩屋首次與埃斯珀直接會談。日本希望為緩和美伊緊張發揮中介作用。在意願聯盟構想的應對方面，關鍵是能否維持與伊朗的關係，以及能否形成在一定程度上也尊重主張海洋安全的同盟國美國意向的形式。不過大多數人認為，若加入構想，那麼《海盜應對法》等有關自衛隊海外派遣的現行法律框架難以適用。

防長會談上，岩屋就霍爾木茲海峽強調，對日本而言，這是從安全保障和能源供給的觀點來看極其重要的地區。他就具體措施表示：「為確保日本相關船舶的航行安全，何種應對措施有效？將從各種角度進行研究。」

作為兼顧美伊雙方的理想方式，日本政府內部出現了應該不加入意願聯盟，而是單獨派遣自衛隊的意見。該方案是指派遣護衛艦和巡邏機，負責收集情報和警戒監視。不過，這與加入意願聯盟構想相同，法律依據也是難關。

會談上，兩人就包括駐韓美軍在內，亞洲地區的美軍威懾力很重要一事達成共識。此外還一致認為，為實現北韓完全無核化，國際社會履行聯合國安理會制裁決議是有必要的。

關於美軍普天間機場（位於沖繩縣宜野灣市）搬遷問題，雙方確認了搬遷至名護市邊野古是「唯一的解決方法」。

(中時 )