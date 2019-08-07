婚後第一個七夕！林志玲高衩辣洩腿根美炸 21:482019/08/07 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林志玲過新婚第一個七夕。（圖／翻攝自臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林志玲高衩露逆天美腿。（圖／翻攝自臉書） 台灣第一名模林志玲上月宣布閃嫁日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA，夫妻倆昨在酒店被大陸網友巧遇，看來是一起過婚後首個七夕，雖然沉浸在新婚甜蜜中，林志玲也沒忘了放送福利美照給粉絲，辣開高衩秀美腿，仙氣逼人。 林志玲露纖腰合體尪 AKIRA驚拄拐杖受傷了！ 林志玲在臉書、IG貼出美照，寫下：「七夕情人節快樂❤晚上你們會去哪裡慶祝」，不忘和粉絲們互動，照片中，只見她身穿一襲白色斜肩禮服，側邊還開了直逼腿根的高衩，讓她露出一雙修長美腿，優雅中又不失性感，女神氣質滿滿，讓粉絲全融化「太美了」、「這個腿很母湯」、「仙女下凡了」。 (中時電子報) #林志玲 #AKIRA #放浪兄弟 也許您會感興趣 推薦閱讀 志玲教得好👍 AKIRA頂微濕髮自拍秀中文帥翻 09:232019/08/03 娛樂 林志玲馴夫有方！Akira臉書PO出流利中文影片 11:452019/08/03 娛樂 小山力也超親民 嗨與粉絲擊掌 04:102019/08/04 藝文副刊 現場直擊／林志玲現身東區驚喜挺義賣 捐「原味包」標出6萬 14:102019/08/04 娛樂 林志玲吃剩麵包 粉絲喊標 04:102019/08/05 娛樂新聞 王彩樺巧遇「她」好High：像做夢 口罩一拉開超大咖女神 18:432019/08/05 娛樂 言承旭被爆「有心儀對象」她驚曝：不能公開 08:182019/08/06 娛樂 林志玲傳做「三代試管」拚生子 名醫揭成功率大增內幕 00:162019/08/07 生活 林志玲露纖腰合體尪 AKIRA驚拄拐杖受傷了！ 08:572019/08/07 娛樂 LMG辣甜心上場 美照抓寶難不倒 13:352019/08/07 正妹 娛樂熱門新聞 林志玲露纖腰合體尪 AKIRA驚拄拐杖受傷了！ - 娛樂 惹到1450？《博恩夜夜秀》主持大開鄭南榕玩笑 下場GG了 - 娛樂 小禎驚學隋棠「不穿褲子」網看傻：鉛筆腿好厲害 - 娛樂 館長7年前原來長這樣！憨厚臉讓網友笑噴 - 娛樂 陸禁參加金馬獎 電影圈：不意外 - 娛樂 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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