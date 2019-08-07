林志玲高衩露逆天美腿。（圖／翻攝自臉書）

台灣第一名模林志玲上月宣布閃嫁日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA，夫妻倆昨在酒店被大陸網友巧遇，看來是一起過婚後首個七夕，雖然沉浸在新婚甜蜜中，林志玲也沒忘了放送福利美照給粉絲，辣開高衩秀美腿，仙氣逼人。

林志玲在臉書、IG貼出美照，寫下：「七夕情人節快樂❤晚上你們會去哪裡慶祝」，不忘和粉絲們互動，照片中，只見她身穿一襲白色斜肩禮服，側邊還開了直逼腿根的高衩，讓她露出一雙修長美腿，優雅中又不失性感，女神氣質滿滿，讓粉絲全融化「太美了」、「這個腿很母湯」、「仙女下凡了」。

(中時電子報)