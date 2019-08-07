颱「利奇馬」來勢洶洶，以時速15公里速度夾帶大量水氣直撲北台灣，氣象局已發布海上台灣警報，預計明日發布陸警。花蓮縣政府為保障縣民生命安全，成立防災中心，海巡署也於海岸港埠周邊拉起警戒線，呼籲民眾勿駐足觀浪，勸導不離將開罰。

利奇馬襲來，氣象局於7日晚間5點半許發布海警，8日將發布陸上颱風警報，目前颱風向台灣西北持續移動，屆時北部與東北部將帶來強風及豪雨。縣政府成立災害應變中心，於7日晚間8時許發布禁制公告，劃定「花蓮縣海岸、海港及港埠」等區域範圍為警戒區。

海巡署東部第12岸巡隊針對禁制區域海岸及港口周圍拉設封鎖線，確保民眾安全。第12岸巡隊表示，颱風中心影響區域應以東北部為主，但外圍環流能會對花蓮造成影響。

12岸巡隊呼籲，同仁將於颱風期間持續堅守崗位、嚴正以待，請民眾切勿前往岸際觀浪及逗留，民眾若於禁制公告期間，擅場管制區，經勸導不離，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰緩。

(中時 )