指揮名家畢契科夫。（傳大藝術提供）

歐陸百年名團捷克愛樂將由新任音樂總監暨首席指揮畢契科夫（Semyon Bychkov）領軍，10月17日在台北國家音樂廳演出，曲目包括捷克音樂之父史麥塔納交響詩《我的祖國》中最膾炙人口的〈莫爾道河〉；並由柏林愛樂現任樂團第一首席樫本大進（Daishin Kashimoto）擔任獨奏，與捷克愛樂同台詮釋柴科夫斯基《D大調小提琴協奏曲》。

擁有123年歷史的捷克愛樂，1896年1月4日創團首演由作曲家德弗札克指揮、演奏其作品；馬勒也曾於1908年指揮捷克愛樂，首演其《第7號交響曲》。畢契科夫表示：「捷克愛樂是少數依然保持獨特風格的樂團。當今音樂世界越來越全球化之際，有如穿制服般千篇一律，捷克愛樂堅持一貫地高貴傳統，主張表現力和聲音的純粹性。」

畢業於列寧格勒音樂學院的畢契科夫，1973年獲得拉赫曼尼諾夫指揮比賽第一名，卻受政治原因影響，未能指揮列寧格勒愛樂、演出其獲獎音樂會。1975年移民美國後，畢契科夫先後任職歐美的著名樂團，2015年被國際歌劇獎評選為「年度指揮家」。目前擔任捷克愛樂樂團藝術總監、BBC交響樂團指揮。

此次訪台捷克愛樂端出的曲目除〈莫爾道河〉、柴科夫斯基《D大調小提琴協奏曲》，也將獻上畢契科夫曾指揮捷克愛樂錄製、廣受好評的柴科夫斯基《悲愴》交響曲。

獨家贊助音樂會的力晶文化基金會，演出當天上午也將在國家音樂廳舉辦一場「力晶美學藝堂──捷克愛樂公開彩排觀摩」，免費開放高中音樂班、大學音樂系所學生入場觀摩，即日起可向傳大藝術（E-mail：[email protected]），總名額200人，額滿為止。

(旺報 )