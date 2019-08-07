台北市長柯文哲6日成立「台灣民眾黨」後，牽動全台政黨民調。親綠機構最新民調顯示，在政黨支持度，「台灣民眾黨」獲10.7%，可望成為第三大黨。而國民黨則以34.5%領先群黨，也讓綠粉崩潰喊：「KMT真的太高了！！！悲憤啊！！！」

該民調為綠黨與《94要客訴》合作進行，結果顯示，在政黨支持度部分，國民黨以34.5%支持度領先民進黨的26.4%，「台灣民眾黨」10.7%，時代力量僅獲6.9%，支持度下滑明顯，綠黨1.9%、台灣基進黨1.8%、親民黨1.7%，新黨、台聯、社民黨等，支持度低於1%。

會把政黨票投給哪個政黨？民調也顯示，前3名為，國民黨36.6%、民進黨24.9%、台灣民眾黨12.5%，其他依次為時代力量8%、基進黨2.2%、綠黨2.1%、親民黨1.8%，新黨、社民黨、台聯黨、國會黨、統促黨等總共獲得2 .1%的支持。

該民調是在8月5、6日晚間進行，調查對象為台灣地區年滿20歲民眾，共完成市話535通、手機540通，樣本經性別、年齡及戶籍加權，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。

(中時電子報)