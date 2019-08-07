美國海軍兩棲攻擊艦胡蜂號(USS Wasp,LHD 1)在所羅門群島海域，剛舉行一場F-35B聯合打擊戰機與MV-22魚鷹機(Osprey)的射擊演習，F-35B安裝外掛的GAU-22機砲射擊海上的「殺手蕃茄」(killer tomato)，這是一種大型的充氣靶。

防衛部落格(defence-blog)報導，這場演訓是F-35B與MV-22B的實彈射擊，F-35吊掛GAU-22機砲艙，可射擊25公釐機砲，而MV-22則練習發射7.62公釐機槍，在以往，MV-22並不安裝機槍，這是首次。。

兩種飛機所射擊的目標，是綽號叫「殺手番茄」是大型氣球，它常用於射擊練習、人員落水訓練，和目標標記。它們的設計易於部署、可快速安裝、充氣、啟動和恢復。

美國海軍的大型紅色浮標氣球，俗稱殺手蕃茄。(圖/美國海軍)

F-35B是垂直起降型戰機，由於機身中間安裝了導風扇，使得它沒有安裝固機砲的空間，因此沒必須外掛GAU-22機砲才能進行機砲射擊。除了GAU-22的練習射擊之外，F-35B還首次投擲1000磅重的GBU-32 聯合遠攻彈藥(JDAM)，和500磅重的GBU-12鋪路2式( Paveway II ) 雷射導引炸彈。

根據負責VMM-265（REIN）中隊的F-35B分隊的分隊長傑佛瑞‧戴維斯少校(Jeffrey Davis)說，戰機在耗盡所有彈藥後，返回胡蜂號重新掛彈加油，再執行了第二次實彈射擊。他表示，能夠快速重新裝彈加油，也是訓練的一部分。

GAU-22是25公釐的4管格林式機砲，由GAU-12平衡者機炮修改而來，該砲每分鐘可發射3,300發砲彈，精確度極高。使用的彈藥是PGU-20/U穿甲燃燒彈砲彈，具有半穿甲高爆炸的威力，比以往美國空軍通用的M61火神砲有更大的破壞力。

(中時電子報)