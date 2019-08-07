楊冪在大陸人氣火紅。(本報系資料照)

大陸當紅女星楊冪人紅是非多，去年12月底與劉愷威4年婚姻破局鬧得沸沸揚揚，事隔8個月，又遭陸媒一篇文章影射，指某離婚女星前夫一直被罵軟飯男，而她最近去看女兒，女兒對她特別陌生，讓女星心情超差，面對鏡頭全程黑臉，消息一曝光，讓楊冪粉絲氣壞，怒批「你一天是要黑楊冪幾遍」？

陸媒今日爆料引發陸網友熱議，直指內文明顯是在影射楊冪，「離婚女星和前夫的身家數值被曝光後，她前夫一直被罵是軟飯男，前夫團隊認為是女星搞的鬼，最近女星去看自己的女兒，女兒對她特別陌生，都快要不認識她了，女星回來之後一直很低氣壓，面對鏡頭也是全程黑臉，女星前夫利用此事大作文章，買了特別多通稿說女星不稱職，女星團隊那邊都快被氣死了。」

而這篇爆料文章也徹底激怒楊冪粉絲，紛紛留言開罵，「就想問一句你一天要黑幾遍？」、「所以您是劉愷威家掃廁所的保姆嗎這也知道」、「你不去寫小說真可惜了，心理活動描寫的真好」。

楊冪去年底與劉愷威4年婚破局，當時更爆出小倆口身價差很大，自創工作室的楊冪擁有180億台幣身價，反觀劉愷威雖然也是積極工作，但身價22億仍是差楊冪一大截。

(中時電子報)