中信兄弟主場迎戰Lamigo桃猿，兩邊派出皆洋投由紐維拉對戰李茲，紐維拉首局遇上亂流讓桃猿趁勢攻下3分，桃猿也把握優勢一路領先至最後，9局上半因利奇馬颱風影響，台中下起大雨，因此比賽裁定由桃猿以3比2帶走勝利。

紐維拉首局狀況頻頻，先被陳晨威、林立敲安上壘，對藍寅倫觸身球保送形成滿壘後，又連續丟出2次四壞球保送，讓桃猿輕鬆擠回2分，直到面對到第六棒的廖健富才終於靠飛球解決1人。郭嚴文滾地球讓三壘跑者回來得分，紐維拉再次對劉時豪丟出觸身球，滿壘危機最後靠滾地球拿下第3個出局數，不過此局桃猿僅靠2支安打攻下3分。

紐維拉首局亂流後回穩，接下來6局都沒讓對手得分，不過隊友火力短缺，僅岳東華在3局下半敲出陽春炮先取得1分，以及4局下半林智勝長打再追加1分，雖然兄弟緊追至僅1分差，不過最後仍無法翻盤。

台中洲際球場在後半段下起雨，9局上半桃猿攻站滿壘時，因雨勢過大而裁定最終由桃猿以3比2取得勝利，桃猿先發投手李茲主投6局，被敲5支安打失掉2分，另外送出8次三振，拿下本季第10勝之外也獲選為單場MVP；而兄弟先發紐維拉主投7局失3分，雖回穩後沒再失任何分數，不過仍吞下敗投。

(中時電子報)