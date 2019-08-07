伊朗裔漫畫家瑪贊・莎塔琵在她33歲那年，在法國畫了一套漫畫，從此再也無法回到家鄉。漫畫《茉莉人生：我在伊朗長大》描繪她生長於伊朗的過程，呈現戰亂、宗教對社會帶來的影響，藉由小人物的生命故事映照國家歷史的變動。漫畫一推出就在歐美和世界各地引起迴響，卻被伊朗列為禁書，讓她從此再也無法踏上伊朗土地。

談到創作源起，莎塔琵曾在外媒採訪中表示，她在離開伊朗五年後，才開始動筆畫《茉莉人生》，「剛開始創作的時候，我的確充滿憤恨，在心裡想：這些惡劣的人必須要被懲罰！我想殺了他們！但我隨即發現，這樣我跟他們就沒有兩樣了。所以我必須跟這些事保持一點距離，不再憤怒，面對過去所經歷的暴力和愚行，我不需要以牙還牙。」

故事中，莎塔琵10歲那年，伊朗爆發「伊斯蘭革命」，從此大開民主倒車，原先自由開放的社會逐漸封閉，禁止一切「墮落的資本主義」娛樂和象徵。女性更是被壓迫，出門必須戴頭巾穿長袍，以免「挑逗男性」。然而人民頑強的任性，展現在夜晚拉起窗簾之後的狂歡派對，以及街頭面對槍桿子彈的遊行抗爭，莎塔琵也在這樣的環境下，逐漸長大，面對複雜的人生。

愛米粒出版社總編輯莊靜君表示，《茉莉人生》引起巨大的迴響，「伊朗人要寫出這些經歷，需要很大的勇氣，因為只要一出版，就注定再也回不去伊朗了。作者當時才30幾歲，就有勇氣對抗、批判伊朗，是很難得的。」

莎塔琵表示，「我在1984年和1994年兩度離開伊朗。聽到人談到伊朗時，我會在心裡想：我知道的伊朗不是這樣的。的確有發生電視新聞播出的事，但關於伊朗，還有很多面向是大家不知道的。所以我提供了自己的私人觀點，而非從政治、歷史或社會議題層面詮釋。因為無論在世界上的任何角落，人都是一樣的，有權力活下去。」

莎塔琵在2007年再將漫畫改編為動畫電影，風靡全球，更入圍奧斯卡最佳動畫、獲坎城影展評審團大獎。過去曾由香港三聯出版繁體中文版，睽違17年，近日終於在台出版。作家林立青表示，書中清楚地展現出一個宗教和極權被過度高捧的國家，對於社會文化各個領域的箝制，「讀者也能在書中看到台灣與伊朗歷史的共同點。」

(中時 )