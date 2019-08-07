大陸繼禁止陸客來台自由行之後，7日又拋下震撼彈，中國電影報一早引述大陸國家電影局的消息指出，將暫停大陸影片和人員參與2019年第56屆金馬影展。金馬執委會對此表示「遺憾，但金馬各項活動照常舉辦」。台灣電影圈人士認為並不意外，並指出日後投資電影將有所顧忌。

「禁止大陸藝人來台參加金馬獎，也算意料之中。」台灣電影圈人士認為這禁令是去年金馬「餘波蕩漾」，並非一夕之間的突發結果。去年金馬風波過後，當時電影圈人士就預測，大陸今年會暫停大陸影片參加金馬獎。

2018年金馬獎頒獎典禮上，最佳紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆得獎致詞時說，「希望有一天，我們的國家可以被當成真正獨立的個體來看待」，稍後大陸藝人涂們上台致詞時喊出「中國台灣」，讓金馬獎蒙上政治陰霾。

今年原本有意角逐金馬獎的大陸影片，包括王小帥今年奪下柏林影帝后的《地久天長》，以及胡歌及桂綸鎂主演、入選坎城影展競賽單元的《南方車站的聚會》等，在北京下達禁令後，也宣布退出參加金馬獎。

對於大陸禁止陸片參加金馬獎，金馬執委會回覆：「如果屬實，當然遺憾。目前金馬獎已進入評審階段，各項金馬活動會照常舉辦。」

台灣資深媒體人鄭偉柏表示，這件事有前因、有後果，包括去年導演傅榆的得獎致詞、中美貿易戰、香港反送中以及政府政策等等。他指出，藝術創作者應有更宏觀的視野來帶領台灣產業，不應把地球上「某塊拼圖」拿掉。

鄭偉柏指出，李行導演、朱延平導演等台灣電影前輩多年來致力兩岸電影交流，前輩很努力，也尊重年輕人的言論自由，但去年金馬獎上的發言造成尷尬，應該要更智慧的去解決，「待客之道」與高度，可以再大器一點。

台灣影評人膝關節表示，如果大陸藝人與電影無法參加金馬影展，評選勢必受影響，星光也將失色不少。

去年台灣導演傅榆的得獎一席感言，引發「統獨」風波，膝關節指出，當時大家就耳聞今年大陸勢必會有「態度」出現；加上前幾天大陸停止陸客自由行來台的消息，如今再禁止藝人來台參加金馬影展，已經「不會感到意外了」。

膝關節也指出，大陸今年對於參加國際影展「特別在乎」，很多影片臨時被拉掉，例如張藝謀執導的《一秒鐘》， 原本參加柏林影展的競賽單元，卻臨時取消參加影展。

他表示，這一禁，影響最大者是電影投資方，日後拍片對於選擇演員與團隊會有更多顧慮，擔心努力辛苦做出來的作品會無法上映。藝人也會憂心是否會被要求「表態」。

至於是否會失去台灣軟實力影響大陸的機會？膝關節認為，如今大陸電影製作水平高，台灣能拿出來比的是劇本與拍攝條件。民間相當樂於交流，雖然暫時會受影響，但不太可能完全斷絕兩岸電影交流。

(旺報 )