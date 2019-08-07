美軍新一代電戰干擾吊艙(NGJ)系統近日已由承包商交付美海軍進行密集測試，這套全新電戰干擾吊艙可以削弱和干擾敵方雷達與通信裝置，被稱為壓制中共殲-20與俄羅斯蘇-57兩種第5代隱形戰機最有效的武器，是目前不具隱形功能的第4代戰機對抗5代戰機的制勝之道。
據《防務博客》(Defence Blog)網站報導，美國武器製造商雷神(Raytheon)公司於日前宣佈已向美國海軍交付了首套新一代機載電子干擾吊艙(Next Generation Jammer, NGJ)，讓海軍開始進行地面與戰機的密集測試。
這型中頻的電戰干擾吊艙是2013年被美國海軍選中，用以取代EA-18G「咆哮者」電子戰機目前使用的ALQ-99系統。美國海軍與雷神公司是在2016年簽訂價值10億美元的新一代電戰干擾吊艙的研發製造合約。雷神公司將因此交付15個用於任務系統測試鑒定的新一代電戰吊艙，以及14個用於適航認證的空氣動力學吊艙。
報導說，新一代中波段電戰干擾吊艙將用於美軍EA-18G「咆哮者」電子戰機上。雷神公司的一名負責人表示，已交付的首個吊艙將初步驗證地面程序、品質性能、機載安裝以及裝置測試，為將來飛行測試做準備。此外，在今年第3季度，雷神公司還將利用安裝在商用的灣流噴射機上的「主發電吊艙」(Prime Power Generation Capability pod)進行通電飛行測試和風險評估。
雷神公司的新一代中波段電戰吊艙的設計擴增了偵測範圍，並能同時攻擊多個目標，也有更多先進的干擾技術。這些技術還能擴展到其它任務和不同平台上，為美軍提供更強的電子戰手段。
另據《突發防務》報導指出，美海軍還計劃在2019年至2022年期間在開發電子干擾裝置上再砸下15億美元。美軍之所以如此重視並加強電戰干擾設施，起因於F/A-18E/F超級大黃蜂改裝的EA-18G咆哮者在一次演習中擊落F-22隱形戰機，雖然美軍未多透露其中細節，但確實著力開發新一代的電戰系統。未來在對抗共軍殲-20戰機與俄羅斯蘇-57戰機時，具有強大電戰干擾能力的EA-18G咆哮者將成為美軍F-22、F-35隱形戰機或甚至第4代戰機的最佳搭檔。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。