雷神公司開發新一代機載電戰干擾吊艙

美軍新一代電戰干擾吊艙(NGJ)系統近日已由承包商交付美海軍進行密集測試，這套全新電戰干擾吊艙可以削弱和干擾敵方雷達與通信裝置，被稱為壓制中共殲-20與俄羅斯蘇-57兩種第5代隱形戰機最有效的武器，是目前不具隱形功能的第4代戰機對抗5代戰機的制勝之道。

據《防務博客》(Defence Blog)網站報導，美國武器製造商雷神(Raytheon)公司於日前宣佈已向美國海軍交付了首套新一代機載電子干擾吊艙(Next Generation Jammer, NGJ)，讓海軍開始進行地面與戰機的密集測試。

雷神公司研發的中波段新一代電戰干擾吊艙交付首套予海軍進行多種測試。（圖／雷神公司）

這型中頻的電戰干擾吊艙是2013年被美國海軍選中，用以取代EA-18G「咆哮者」電子戰機目前使用的ALQ-99系統。美國海軍與雷神公司是在2016年簽訂價值10億美元的新一代電戰干擾吊艙的研發製造合約。雷神公司將因此交付15個用於任務系統測試鑒定的新一代電戰吊艙，以及14個用於適航認證的空氣動力學吊艙。

報導說，新一代中波段電戰干擾吊艙將用於美軍EA-18G「咆哮者」電子戰機上。雷神公司的一名負責人表示，已交付的首個吊艙將初步驗證地面程序、品質性能、機載安裝以及裝置測試，為將來飛行測試做準備。此外，在今年第3季度，雷神公司還將利用安裝在商用的灣流噴射機上的「主發電吊艙」(Prime Power Generation Capability pod)進行通電飛行測試和風險評估。

雷神公司的新一代中波段電戰吊艙的設計擴增了偵測範圍，並能同時攻擊多個目標，也有更多先進的干擾技術。這些技術還能擴展到其它任務和不同平台上，為美軍提供更強的電子戰手段。

另據《突發防務》報導指出，美海軍還計劃在2019年至2022年期間在開發電子干擾裝置上再砸下15億美元。美軍之所以如此重視並加強電戰干擾設施，起因於F/A-18E/F超級大黃蜂改裝的EA-18G咆哮者在一次演習中擊落F-22隱形戰機，雖然美軍未多透露其中細節，但確實著力開發新一代的電戰系統。未來在對抗共軍殲-20戰機與俄羅斯蘇-57戰機時，具有強大電戰干擾能力的EA-18G咆哮者將成為美軍F-22、F-35隱形戰機或甚至第4代戰機的最佳搭檔。

(中時電子報)