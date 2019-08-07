綠黨桃園市議員王浩宇今（7）日跑到汐止掃街「試水溫」，他表示當地民眾抱怨「汐止很久沒有立委」，尤其「如果要選，你要答應我，不要像黃國昌一樣丟下我們！」是他聽到最痛心的一句話，也讓他企圖轉戰汐止選區立委信心大增。

王浩宇近日在臉書將個人資料改為「現居汐止區」，今天更在臉書張貼在汐止市場掃街的照片，稱「汐止人才不在乎什麼遠在屏東的樂樂養雞場，他們在乎的問題黃國昌都不在乎，也很少來關心他們，這樣的區域立委根本就是失職。」

王浩宇酸黃國昌：「這個位於中正路汐止站前的市場，離黃國昌服務處走路只要5分鐘，他們說，他已經好幾年沒來。當選之後，就再也沒有看過人。」

事後，王浩宇更直播直嗆「黃國昌，你在哪？跑完汐止有感。」不過，有網友對王浩宇跨縣市管很大表示不滿：「你也很認真在管高雄的事，有嘴說別人，一種嚴以待人，寬以對己的概念」、「幹嘛不問問中壢人的心聲」。

(中時電子報)