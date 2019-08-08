台北劉姓人夫與蔡姓女子共處一室，遭廖姓妻子找徵信社抓姦在床，發現兩人全裸躺床，進而報警並查扣床罩送驗。廖女告丈夫與蔡女通姦，但台北地院認為，當時員警無令狀搜索，違反法定程序，證據無效；此外，蔡女雖曾傳「我愛死粗粗了。我好色」、「粗粗…也寵壞我了，征服我」等曖昧言語給劉男，但因與抓姦在床時間相隔數月，因此判兩人無罪。檢察官不服提起上訴，也遭高等法院駁回。

根據判決書，2016年3月初某日晚間，劉男與蔡女共處一室，廖女與徵信社人員闖入，徵信社人員將劉、蔡壓制床上並拿走他們衣物，拍攝其裸體。廖女並報警，警方查扣床罩、毛毯，之後驗出精液痕跡。

台北地院認為，刑事警察局鑑定結果不得作為依據，而DNA來源很多，像是有細胞留存的體液、皮屑、口腔黏膜都有可能檢測出，且混有不同人DNA的情形很多，很難憑床罩、毛毯就認定兩人通姦，判兩人無罪。

檢察官上訴，廖妻提出丈夫與蔡女的手機通訊軟體WeChat及WhatsApp對話紀錄截圖，劉男說「我的bb，我真心愛妳我，內心好痛苦，好心疼妳。bb，我不能沒有妳。bb，不可以放棄我」；

蔡女則回「bb……寵壞我了。粗粗……也寵壞我了，征服我了。Love u」；「粗粗……是我的寶貝欸，別跟我搶，我愛死粗粗了。我好色，我怕粗粗，反應快……帶我吃香腸」；「外面風雨交加……我很希望我們在這床上翻雲覆雨一起相擁而眠……」等語。

不過高院認為這是2015年9月、10月間的對話，與兩人被控通姦的2016年3月5日已相隔數月，難以直接推斷兩人有性行為。高院認為，相關證明可知劉和廖女超越男女「球友」間的正常關係，加上當天又被抓到全身赤裸，可惜證據沒有證據能力，難認定兩人犯罪，駁回上訴確定。

(中時電子報)