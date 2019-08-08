香港已因反修訂「逃犯條例」風波而動盪將近兩個月，外界關注北京當局會否派遣解放軍介入，港媒分析府方仍有3種手段可處理當前亂局，包括宣布戒嚴和實施緊急狀態。

香港《頭條日報》刊登署名文章指出，出動解放軍是北京不能排除的選項，但也是不想使用的選項，雖然出動解放軍是極端的手段，但示威運動背後若有外國勢力鼓動，他們反而希望解放軍出動，以此向全世界證明「一國兩制」已經失敗。

不過該分析認為，在出動解放軍之前，香港仍然有眾多緊急權力可以控制亂局，主要有三招，首先是宣布戒嚴，文章指出，根據公安條例第17條E規定，行政長官會同行政會議可以宣布戒嚴令，在指定地區、指定時間禁止市民外出、禁止進行公眾集會、區外居民也不可以進入禁區。

第二招是宣布進入緊急狀態。根據《基本法》第十八條規定，人大常委會可以宣佈香港進入緊急狀態，根據《緊急情況規例條例》，行政長官會同行政會議，可以制訂她認為任何符合公眾利益的規例。文章指出，香港有實施緊急狀態先例。1967年暴動時香港曾實施宵禁，並祭出一連串禁令，包括禁止廣播煽動性言論、禁止張貼煽動性海報和傳單等。

至於第三招則是比較少人注意到的行政長官權力，也就是基本法第48條第4款規定，行政長官可以「決定政府政策和發布行政命令」。該文指出，香港在「一國兩制」之下，憲制有異於英國的議會民主制度，比較接近美國的總統制，香港特首也有類似不須議會批准便發布行政命令的權力，只不過不行使而已。

文章最後強調，如果暴力示威不斷升級，香港的治安無法控制的時候，不想讓5日那種民眾間流血衝突不斷升級，別無他法時，就唯有採取更嚴厲的管控措施。

(中時電子報)