最近美國大學籃球聯賽(NCAA)提高擔任球員經紀人門檻，其中1條被外界認為針對NBA金牌經紀人瑞奇保羅而來，且被戲稱「瑞奇保羅條款」，眼見自家經紀人遭受如此待遇，「小皇帝」詹姆斯當然跳出來護航，甚至公然嘲諷NCAA。

根據《SI》記者羅斯史坦報導，NCAA規定未來想要成為大學球員的經紀人，必須通過3項規定，其一是擁有大學畢業身分，其二是擁有NBA球員工會認證資歷(至少3年)，其三是必須前往NCAA位於印地安納波里斯的辦公室面試。

由於大部分美國頂尖經紀人都有學士學位，偏偏身為詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯、沃爾、卓雷蒙格林等頂級球星經紀人的瑞奇保羅，卻沒大學畢業，也讓外界認為，NCAA推出這種新措施，擺明只想把瑞奇保羅排除在大學以外。

眼見自己經紀人兼合作夥伴被如此對待，詹姆斯第一時間就在推特發文，強調這是瑞奇保羅條款，「我們不能停止，也沒打算停止，就算那些討厭我們的人如此憤怒與畏懼，沒人可以阻擋這種進步與文化改變，抱歉！但也不感到抱歉。」

(中時電子報)