自從6月10日金酒公司宣告不再贊助的金酒男籃，經過近兩個月找尋，如今傳出九太科技考慮重新接回球隊，在超級籃球聯賽(SBL)第17季開打前夕考慮冠名贊助或全面接管的可能性，金酒球員暫時不用擔心球隊面臨突然解散命運！

其實九太科技正是金酒男籃的前身，在SBL第1與第2季分別拿下12勝12敗、15勝15敗戰績，直到第3季才被東森買下，變成東森羚羊籃球隊，第5季換由米迪亞科技接掌，卻僅短暫冠名1季，到了第6季就換金酒冠名贊助至今。

到底九太科技會用怎樣形式重返台灣籃壇？目前還很難說，不過九太科技董事長沈會承向來熱衷籃球運動，除了成立過陣中擁有楊玉明、尚韋帆等好手的九太籃球隊，也在2012年當過中華男籃領隊，跟台灣籃壇之間的淵源相當深厚。

根據金酒內部人士透露，昨天(7日)只在SBL球隊會議前夕，簡單詢問過沈會承意願，至於會用冠名贊助或全面接管金酒男籃，可能必須等到下周沈會承返台後才有辦法詳談，起碼目前看來九太科技籃球隊重新復活再出發的機率很高。

(中時電子報)