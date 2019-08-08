2020大選將近，台灣政論節目恐怕又有一波洗牌。鄭弘儀原先在三立iNEWS主持的政論節目，被爆將在下週同時於三立新聞台播出，擠走原時段由黃倩萍主持的《54新觀點》，重返政論節目戰場；據傳，此安排目的是為要幫總統蔡英文打贏2020大選這一戰。

到底鄭弘儀這一波回歸，是否能助蔡英文打贏2020選戰？有通靈大師之稱的命理師江嘉葉分析鄭弘儀面相，大讚鄭弘儀鼻頭圓潤，很有財氣，額頭高聳有智慧，牙齒整齊有氣，說話有條理，唇形適中有氣有力，有幽默感，平和中有嚴肅的一面，讓觀眾都會隨著他的步調起伏，也很能接受他的論調。

江嘉葉進一步指出，目前很多民調都顯示韓國瑜小勝蔡英文，但若有了鄭弘儀節目助攻，就有得拚了，直指鄭弘儀將會是小英最強而有力的助選員，韓粉們可要當心了，必須更用力才能撐住韓國瑜這棵大樹。

另外，江嘉葉也分析蔡英文面相，「蔡英文目前的氣場弱過韓國瑜，韓國瑜頭頂上的龍骨依然氣望明亮，小英唇形黯淡，說的話不大符合民眾想聽的，尤其才發生華航走私菸之事，令許多民眾不能諒解，目前小英眼神無力，要拚總統選舉勝出的機會不太容易。」但有了鄭弘儀這支生力軍，2020大選仍有一拚。

(中時電子報)