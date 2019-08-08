韓國瑜日前公布其競選總部發言人，由台視主播何庭歡擔任後，吸引不少人目光。何庭歡為何離開穩定的主播工作？壓力破錶的總統大選發言人職務能否勝任？頻頻有人好奇詢問，何庭歡乾脆在臉書公開轉換工作跑道心路歷程。她表示，願意跟著禿子走的真正答案，因為想看見：「新世界的月亮」。

何庭歡表示，她新工作上任三天，接到許多親朋好友的關心，不外乎是「為什麼好好的主播不做，要想不開換跑道？」

所以，她趁著七夕夜，就用上一次迎接人生新階段的照片，搭配有點長的這一次邁向人生新階段的心情分享：「我為什麼甘願跟著禿子走的原因。」

她表示，在台視五年，不算短的時間，深受長官栽培，也有固定播報時段的表現機會，一路以來可說是順風順水，就算安穩做到退休也應該不是問題，但她才30歲，她常在想「這是我要的生活嗎？」未來或許能變身成為「喬安姐2.0」，但「這是我想要的未來嗎？」

所以，這五年來，雖然不乏還不錯的工作機會或其他領域的工作找上門，卻總是無法把我拔出來。這份工作雖然不輕鬆，但從事新聞行業真的很有成就感，就這樣一輩子，也沒什麼不好。到了專題組後，每天規律的採訪、播報生活，比起過去當黨政記者時的奔來跑去，也算滿穩定的。

就在韓國瑜競選總部發言人新工作找上門前的過去半年，何庭歡參與「福衛七號發射升空」紀錄片計畫，要隨太空中心赴美國佛州NASA採訪，那時的她找回久違的、冒險的感覺。雖然每天身心疲憊、累個半死、壓力又大，但卻很快樂，也很有成就感。因此，回到原先工作後，一種焦躁在內心時不時出現，讓她很想往舒適圈的框框碰撞。

就在七月底的某次聚餐，韓國瑜市長突然來找她，跟她說話的口吻，就像同是眷村長大的老爸老媽，那樣熟悉、那樣親切。當然就像受訪時說的，她被韓國瑜的真誠感動。她表示，更重要的是，她終於遇到那個契機，能打破蛋殼，對自己未來已鋪好的路進行革命。

何庭歡表示，蛋殼外面的世界很危險，一不小心，她這隻小菜鳥就被生吞活剝了。但如果怕了而不敢爬出這顆蛋，就永遠無法孵化出新的人生。

最後，何庭歡強調，破壞原本自己所架構的世界，才能強迫自己建設新的天地。這是她願意跟著禿子走的真正答案，因為她想看見：「新世界的月亮」。

(中時電子報)