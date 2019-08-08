甄珍日前因半身麻痹家上頭痛頭暈2度入院，謝賢捧玫瑰探病。（圖／翻攝自東網）

影后甄珍上月舉行新書自傳和影展活動，許多港台大明星特地捧場，不只合體昔日銀幕情人秦祥林，就連前夫謝賢也前來站台，兩人離婚多年世紀同框，成為關注焦點，後來甄珍因操勞過度兩度入院，謝賢也帶著大束玫瑰花親赴醫院探望，引發外界期待兩人是否有復合可能，近日更傳出他們會於巴黎再婚，甄珍也親自回應。

甄珍和謝賢離婚45年，日前在新書記者會大方同框，還合唱《月亮代表我的心》，看得出感情依舊很好，謝賢更大膽告白：「我永遠愛甄珍。」雖然甄珍回應會珍惜對方對她的愛，但也否認2人有機會復合。沒想到，近日又有消息傳出他們將於巴黎再婚，甚至已有出席嘉賓名單流出，引發外界好奇。

而據《東網》報導，甄珍聽到傳聞只無奈表示：「無聊」，並透露自己因為頭痛頭暈連去台北都很困難，還傳要去巴黎簡直開玩笑，要大家不要亂傳亂說，「我們都一把年紀，他有孝順子女把他照顧得很好，我們大家老朋友偶爾出來聚聚，說說以前的事就很好了。大家互相照顧，互相關心，安度晚年就這樣好了。」

(中時電子報)