美空軍測試XQ-58女武神無人戰鬥機

美國空軍很可能就在近期收購一批XQ-58女武神((Valkyrie)無人噴射戰鬥機。這種能自動導航且能與載人戰鬥機一起出任務協同作戰的XQ-58無人戰機，在經歷一連串測試之後，美空軍可能會在今年年底前接收20至40架，成為美空軍史上首批無人戰鬥機隊。

據《防務部落格》柯拉特斯防務公司(Kratos Defense)總裁兼首席執行官狄馬可(Eric DeMarco)稱，美空軍收購並建立首批無人戰鬥機隊的時間可能就在今年底，首批數量約在20到40架之間。

報導說，最新的XQ-58A女武新無人駕駛噴射戰鬥機的設計是與載人戰鬥機一起飛行並能自動導航。這個由柯拉特斯防務公司與美國空軍實驗室(AFRL)合作開發的新型無人作戰飛行器，是美國防部「低成本攻擊性演示器」(LCASD)計劃其中一個項目。

柯拉特斯公司的CEO狄馬可表示，今年第二季度該公司成功完成了XQ-58A的第2次展示飛行，達成了100%的測試要求，該公司這項低成本高效益的平台獲得許多重要客戶的高度興趣，因此公司已開始為預期中的訂單先訂購足夠數量的發動機，以滿足客戶對交付時間的要求。

報導指出，XQ-58女武神無人機預計進行5次試飛。在展示飛行期間，XQ-58A將進行系統功能、空氣動力學、起飛與回收等系統測試。

柯拉特斯公司的網站稱，該無人戰鬥機是一種多任務、不需依賴跑道的無人機系統，能夠使用不同配備進行次音速長途飛行。它造價低廉，作戰損失負擔極低，可重覆使用與大量部署。因此，今年3月5日在亞利桑那州完成首飛後，客戶對它的經濟實惠與高性能產生了高度興趣。

(中時電子報)