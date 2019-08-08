一架載有7名乘客、3名機組員的小飛機6日不幸墜毀在丹麥機場，機身瞬間爆炸，引發熊熊大火，值得注意的是，美國知名女歌手紅粉佳人（Pink）的經紀人及團隊當時也在機上，機上10人全數奇蹟生還。

這架載有紅粉佳人經紀人及團隊成員的小飛機6日凌晨不幸墜毀丹麥機場，現場燃起熊熊大火，半個機身都被燒得焦黑，幸運的是全機乘客都生還，紅粉佳人當時也不在機上。

據財經內幕（Business Insider）報導，一架賽斯納560XL型（Cessna 560XL）小飛機6日凌晨12時38分抵達丹麥奧胡斯機場（Aarhus Airport）時降落失敗，機頭觸地後，飛機瞬間爆炸、燃燒，引發濃濃黑煙，現場畫面顯示，消防車迅速趕至現場滅火，所幸最終機上10人全數幸運生還。

這架飛機是從挪威奧斯陸啟程飛往丹麥，機上共7名乘客，包括4名美國人、2名澳洲人、1名英國人，另外機組員包括1位德國機師、1位德國籍空服員，及另1位奧地利機師。

挪威當地小報「世道報」（Verdens Gang，VG）披露，當時機上還載有美國女歌手紅粉佳人的經紀人及團隊，所幸紅粉佳人當時並不在機上。紅粉佳人前一晚在挪威開唱，預定7日在丹麥召開巡迴演唱會。

報導說目前尚不清楚這起意外是如何發生的，以及全機人員為何能毫髮無傷。

(中時電子報)