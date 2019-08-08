新北市三重區15歲劉姓少年，昨凌晨遭同居的劉姓阿姨反綁雙手，罰跪在裝滿水的浴缸中，3分鐘後不幸溺斃；檢方複訊劉姓阿姨後，認為她涉嫌刑法第286條第3項的對未滿十八歲之人施以凌虐致死罪，罪嫌重大且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院漏夜召開長達2小時的聲押庭，凌晨1時許，裁定劉姓阿姨羈押禁見獲准，另少年父親則獲檢方諭令以2萬元交保。

(中時 )