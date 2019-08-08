三重涉凌虐特教少年溺斃 阿姨凌晨遭羈押禁見 01:412019/08/08 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 三重涉凌虐特教少年溺斃，阿姨深夜遭新北地院裁羈押禁見。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區15歲劉姓少年，昨凌晨遭同居的劉姓阿姨反綁雙手，罰跪在裝滿水的浴缸中，3分鐘後不幸溺斃；檢方複訊劉姓阿姨後，認為她涉嫌刑法第286條第3項的對未滿十八歲之人施以凌虐致死罪，罪嫌重大且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院漏夜召開長達2小時的聲押庭，凌晨1時許，裁定劉姓阿姨羈押禁見獲准，另少年父親則獲檢方諭令以2萬元交保。 少年浴缸罰跪離奇溺斃 生前疑遭綑綁手腳 特教生罰跪浴缸溺斃 阿姨聲押父親交保 (中時 ) #三重 #阿姨 #溺斃 #羈押 #禁見 也許您會感興趣 推薦閱讀 20年前怎叫茶？ 老司機曝全靠她 16:302019/08/04 日常 台灣的人與狗——幸福共處 04:092019/08/04 兩岸藝文 攻三重立委綠地 泛藍先整合 09:392019/08/04 政治 高雄輕熟女墜落彰化八堡圳溺斃 死因待相驗釐清 16:262019/08/04 社會 偕愛妻基隆潮境公園潛水 男子不幸溺斃 13:092019/08/05 社會 疑冷氣電線走火 三重區派出所火災 14:572019/08/05 社會 600億元大餅誘人？三重客運家變 弟弟趕走大哥 09:232019/08/07 社會 少年浴缸罰跪離奇溺斃 生前疑遭綑綁手腳 17:512019/08/07 社會 特教生罰跪浴缸溺斃 阿姨聲押父親交保 20:282019/08/07 社會 社會熱門新聞 小三說「愛死粗粗了」 正宮怒告慘吞2連敗 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 三重特教少年溺斃浴缸 阿姨遭法院羈押禁見 - 社會 荒唐！一起看A片 外公竟硬上孫 - 社會 通緝犯拒檢衝撞警車 桃警開槍逮人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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