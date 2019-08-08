報導郭家崴

家樂福文教基金會長期關注食物議題，除了響應集團推動的「食物轉型計畫」，也朝向聯合國「永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」努力，去年獲好評的第1屆真食獎，今年邁向第2屆，昨（7日）起至9月2日起跑徵件，將以線上投票選出前25組高票的組織，再透過初選評選15組進行培訓，最後選出9組非營利組織，提供總獎金500萬元，讓獲獎單位能執行相關計畫。

去年第1屆家樂福真食獎吸引39組團隊提案，其中有20組參與線上投票，3周內累積票數超過10萬票，最終獲選的5個非營利組織除了使用得到的獎金執行後續計畫，也藉由家樂福文教基金會提供系列培力課程與資源鏈結陸續達成計畫內容。

今年真實獎延續去年「食物轉型」的主題，將議題聚焦於「食育推動」、「健康飲食」、「營養均衡」三大面向，家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，家樂福長期致力於食物議題，以實際行動呼應聯合國SDGs所提出的「零飢餓」、「負責任的消費與生產」等目標，真食獎不只是獎項，更是「推動食育」計畫，期許9月11日至10月6日全台民眾可響應，共同參與線上投票，詳見：https：／／www.foodtureaward.tw／。

(中時 )