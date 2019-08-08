今年七夕情人節和父親節接力過，凱渥型男爸爸團代表李銘順、鍾承翰及莊凱勛，對情人節沒特別表示，重心全在孩子身上，提到父親節的願望，不約而同希望一家三口一同吃飯，開心一起度過就很滿足。

李銘順表示，一家天天都過父親節、情人節，難得碰上特殊節日，還是會好好吃大餐慶祝，不過李銘順更希望可以每一天都陪伴小孩老婆，那種時刻比起過節還要快樂，從Zed出生至今，從不會說父親節快樂，到現在他大概能理解什麼是父親節，每一年看著Zed的成長都給他很大感動，李銘順心中的驕傲藏不住，滿足的說，陪著Zed長大就是他最好的父親節禮物。

鍾承翰與兒子翰寶。

演出《最佳利益》剛風光下檔的鍾承翰，也選擇簡單吃頓飯度過最有暖度的幸福，但他無事時便試著教兒子「翰寶」清楚的說出「父親節快樂」，經過多次發音指導，翰寶依然說一連串含糊不清的「外星文」，讓鍾承翰笑到岔氣。

正忙於電影《緝魔》宣傳的莊凱勛，現在最大的希望就是能成為讓兒子驕傲的父親，以及讓父親驕傲的兒子。提到自己印象最深刻的父親節，莊凱勛想起過去當兵時，幾十年都不曾開過車的父親，為了他第一次懇親會，在天還沒亮的時候便起床，獨自載著母親準備好的食物，從台北開車到嘉義的新訓中心，等到懇親結束後，父親再獨自一人吃力開車回台北，回想起當時車子開離營區時爸爸的背影，莊凱勛到現在還深深的記在腦子裡。

對於情人節，成了爸爸後的3人反而沒有太大想法，莊凱勛想到國高中時曾被告白過，還在抽屜裡發現愛慕者送的絨毛玩偶，可惜當時不識趣的他，因為口渴想買販賣機的汽水，把娃娃以30元的價格賣給同學，現在想起來覺得自己真的是傷透別人的心。大學時，莊凱勛也收過一整年的火腿蛋早餐，不明究裡的他還開玩笑說都沒換過別的口味，事後知道是學弟告白的舉動，莊凱勛覺得不好意思，只能以「你很勇敢」拒絕對方，耿直的他，誠實說自己真的不太接收得到旁人對他釋出的好感，所以跟他互動都要直球告白，不然他真的會完全摸不著頭緒。圖/凱渥

莊凱勛和兒子。

莊凱勛陪爸爸爬山。

(中時 )