今天父親節，Ella陳嘉樺接受《ELLE》雜誌專訪，分享與爸爸的相處。小時候的她跟爸爸不親，一度非常討厭他，「我們這一代人的父親好像都是長這個樣子。他們總是一天到晚忙著應酬工作，沒時間陪小孩，根本沒有交心的時刻。加上我爸愛喝酒愛抽菸，一堆壞習慣，然後又很兇，一個嚴肅的眼神就會讓你挫到閃尿」。

Ella表示，父女雖經常吵架，但有次為媽媽出頭、打電話要嗆爸爸時，爸爸一句話，讓她至今回想起來還是忍不住紅眼眶。爸爸因工作關係在年輕時斷了右手，那次吵架，爸爸突然冒出一句：「好啦，因為我只有一隻手，所以你們都看不起我，你們都比較愛媽媽，不愛爸爸。」

Ella形容：「那一刻我聽了其實很心碎，因為我認識他的時候，他就長這樣子了。後來我才知道這是他心裏很深很深的一個洞，是沒有辦法彌補的，原來他有自卑感。」後來她開始大方對父母表達她的愛。現在為人母，笑稱兒子「勁寶」承襲她的DNA，小時候就是人來瘋，愛表現、很活潑，話老是講不停，停不下來的那種。

她也分享現在的人生觀，在老公與兒子的陪伴下，勁寶承襲了媽媽的DNA，Ella說，勁寶的個性非常像她，小時候就是人來瘋，很愛表現、很活潑，話老是講不停，喜歡唱歌跳舞，停不下來的那種。Ella曾對勁寶說，媽媽的工作是因為自己喜歡這件事情，「工作可以帶給大家很多歡樂，會有成就感，最重要的是，要去找一件你喜歡的事情，以及這件事情對你來說是有意義的」，Ella想讓勁寶知道，自己不必為任何人犧牲你自己，不必為任何人去停下你的腳步。

38歲的生日，老公放生Ella跟著好姊妹Selina和Hebe一起去東京玩，讓她做回她自己，這也是在相隔6、7年之後，只有3個人的姊妹淘之旅。Ella說這趟旅行不用當女明星、不用當老婆、不用當媽媽，只要當陳嘉樺，做回自己就好，這帶給她很大的感觸，「就是請妳（你）偶爾要做回自己」。 雖然可能有各式各樣的身分，但請允許自己小小的放縱、放鬆一下，好好充完電之後，再打起精神，面對每個身分與工作。

Ella忽然想起李宗盛〈山丘〉這首歌，雖然她還沒有到山丘的年紀，可是明白他的意思，人生未來還有很多課題等著自己，接下來可能要面對父母離去、自己年華老去，「所以回到源頭，我們都必須先好好照顧自己的身心靈，因為自己變好，身邊的人就會好，也才會有餘力去照顧別人，人生不要太機歪，無論如何啊，都請為自己好好活一次」。圖/《ELLE》雜誌提供

(中時 )